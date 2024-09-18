Кубок России: ЦСКА — «Краснодар», «Спартак» — «Крылья Советов». Расписание и результаты матчей 4-го тура Пути РПЛ
Групповая стадия Пути РПЛ.
С 17 по 19 сентября пройдут матчи 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.
17 сентября «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0).
18 сентября пройдут матчи «Акрон» — «Факел», «Ростов» — «Оренбург», ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва).
19 сентября состоятся встречи «Пари НН» — «Ахмат», «Химки» — «Локомотив» и «Спартак» — «Крылья Советов».
17 сентября, вторник
18 сентября, среда
19 сентября, четверг
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