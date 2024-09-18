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Кубок России: ЦСКА — «Краснодар», «Спартак» — «Крылья Советов». Расписание и результаты матчей 4-го тура Пути РПЛ

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Фото РФС
Групповая стадия Пути РПЛ.

С 17 по 19 сентября пройдут матчи 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

17 сентября «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0).

18 сентября пройдут матчи «Акрон» — «Факел», «Ростов» — «Оренбург», ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва).

19 сентября состоятся встречи «Пари НН» — «Ахмат», «Химки» — «Локомотив» и «Спартак» — «Крылья Советов».

17 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Рубин

18 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
18 сент, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Факел
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
18 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
18 сент, 21:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

19 сентября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
19 сент, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
19 сент, 18:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

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