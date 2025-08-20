Кубок России, 2-й раунд: расписание матчей игрового дня 20 августа

Второй отборочный раунд FONBET Кубка России-2025/26 пройдет со вторника по четверг, с 19 по 21 августа. Во второй игровой день, 20 августа, будет сыграно 17 матчей.

Расписание матчей Кубка России-2025/2026 20 августа

13:00. КДВ — «Динамо-Владивосток»

16:00. «Легион» — «Алания»

16:00. «Зенит» Пенза — «Строгино»

16:00. «Астрахань» — «Победа»

16:00. «Торпедо» Миасс — «Волна»

17:00. «Космос» — 2DROTS

17:00. «Череповец» — «Звезда»

17:00. «Химик» Дзержинск — «Амкар»

17:00. «Луки-Энергия» — «Ленинградец»

17:00. «Машук-КМВ» — «Спартак-Нальчик»

18:00. «Велес» — «Знамя»

18:00. «Динамо» Брянск — «Сатурн»

18:30. «Динамо» Киров — «Фанком»

18:30. «Знамя Труда» — «Динамо» Барнаул

19:00. «Кристалл-Мэзт» — «Муром»

19:15. «Волгарь» — «Чертаново»

19:15. «Динамо» Вологда — «Динамо» Санкт-Петербург

Трансляции матчей пройдут на канале «Матч ТВ» и его сайте с ретрансляцией на «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке), а также на канале «Матч Премьер».

Отслеживать ключевые события и результаты матчей второго отборочного раунда Кубка России можно в нашем матч-центре.