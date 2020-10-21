«Крылья Советов» разгромили «Ротор». Волгоградцы завершили выступление в Кубке России

«Ротор» выбыл из борьбы за Кубок России. Команда из Волгограда с крупным счетом уступила «Крыльям Советов» и заняла последнее место в своей группе.

Напомним, что в предыдущем матче «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор» гостям было засчитано техническое поражения из-за неявки по причине карантина.

Россия. Кубок

Группа 7

«Крылья Советов» (Самара) — «Ротор» (Волгоград) — 3:0 (2:0)

Голы: Комбаров, 33 (1:0). Цыпченко, 44 (2:0). Голенков, 79 (3:0).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров, Полуяхтов (Горшков, 56), Божин, Чернов, Солдатенков, Кабутов (Голенков, 68), Якуба (Соколов, 83), Витюгов, Ежов (И.Сергеев, 57), Цыпченко.

«Ротор» (Волгоград): Довбня, Кожемякин, Матрикарди (Балахонов, 86), Песегов, Серченков, Саплинов, Медведь, Кипиани, Понсе (Щербин, 62), Колесниченко, Микелтадзе.

Предупреждение: Песегов, 77.

Судья: Амелин (Тула).

21 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».