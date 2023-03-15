Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:00

«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хорхе Карраскаль (справа) и Иван Ломаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

15 марта в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА. В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 17.00 (мск).

Ответная игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 3 апреля в Москве, начало — в 18.00 (мск).

12 марта армейцы разгромили самарцев (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
15 мар, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе
«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов удвоил преимущество «быков»
Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело — кого ему воспитывать»
«Зенит» — «Динамо»: кто вылетит из Кубка России? Онлайн-трансляция матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Мозес открыл счет в матче
Титов сравнил Промеса с Тихоновым: «Братухе еще надо постараться, чтобы сравняться с Андреем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Краснодар»: Тимофеев получил красную карточку

«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов удвоил преимущество «быков»
Новости
RSS RSS
Все новости