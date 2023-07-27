Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:04

«Спартак» благодаря голам Зобнина и Бонгонды обыграл «Краснодар» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Краснодар» — «Спартак».
Фото ФК «Краснодар»

«Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

В первом тайме красно-белых вывел вперед гол Романа Зобнина, который отличился с передачи Даниила Хлусевича. В концовке тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку за фол на Антоне Зиньковском получил Эдуард Сперцян.

На 67-й минуте преимущество своей команды удвоил Тео Бонгонда, вышедший на замену. Для новичка «Спартака» это дебютный гол за команду.

В концовке встречи отставание «Краснодара» сократил Кади, забивший на 90+5-й минуте.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Спартак

Роман Зобнин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
4
49
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Кубок России, 1-й тур: «Ростов» победил «Рубин», ЦСКА разгромил «Оренбург» и другие матчи
«Краснодар» — «Спартак»: игрок хозяев Боржес отыграл один мяч
«Краснодар» — «Спартак»: Бонгонда забил дебютный гол и удвоил преимущество гостей
«Спартак» назвал чистейшей красную карточку Эдуарда Сперцяна
«Краснодар» — «Спартак»: красно-белые выигрывают после первого тайма благодаря голу Зобнина
«Краснодар» — «Спартак»: Сухой правильно удалил Сперцяна. Тот едва не сломал ногу Зиньковскому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Спартак»: игрок хозяев Боржес отыграл один мяч

Кубок России, 1-й тур: «Ростов» победил «Рубин», ЦСКА разгромил «Оренбург» и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости