«Краснодар» — «Ростов»: судьи раньше времени дали свисток — гол забит после сигнала
На 21-й минуте матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» второй ассистент судьи Адлан Хатуев поторопился дать сигнал арбитру, а Владислав Безбородов вслед за этим раньше времени дал свисток, остановив игру.
Помощник рефери решил, что мяч уже покинул пределы поля, после чего Кирилл Щетинин сделал навес в штрафную. Хотя затем Егор Голенков переправил мяч в сетку, взятие ворот засчитывать было нельзя, потому что оно произошло после остановки игры.
Скриншот трансляции матча «Краснодар» — «Ростов».
Судьям следовало дождаться завершения атаки «Ростова». Тогда у видеоассистентов была бы возможность провести проверку и исправить судейскую ошибку, если, к примеру, Хатуев неверно оценил эпизод.
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