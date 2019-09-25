«Краснодар» против «Нижнего Новгорода»: Крицюк, Берг и Сулейманов в основном составе южан

Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Комолов, Сапета, Игнатович, Палиенко.

Запасные: Шильников, Сысуев, Морозов, Лебедев, Темников, Абрамов, Чечеткин, Шилов, Чудинов, Гусейнов, Салугин, Сагитов.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Сулейманов, Берг.

Запасные: Адамов, Марков, Мартынов, Уткин, Черников, Сабуа, Онугха.

Матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» начнется в 19 часов по московскому времени.

Трансляция матча «Нижний Новгород» — «Краснодар»