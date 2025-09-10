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«Велес» разгромил «Космос» в Кубке России

Алина Савинова

«Велес» победил «Космос» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 4:1. Матч прошел на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

У гостей по дублю оформили Станислав Лапинский и Павел Попов. Единственный гол хозяев забил Виталий Логачев.

В следующем раунде «Велес» сыграет против победителя матча «Амкал» — «Салют» (Белгород).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
10 сентября 2025, 14:30. Салют (Долгопрудный)
Космос
1:4
Велес

Ранее в среду «Знамя» обыграло «Темп» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Владислав Морозов, который отличился с пенальти. Следующим соперником «Знамени» в Кубке России станет «Астрахань».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
10 сентября 2025, 13:00. Темп (Барнаул)
Темп
0:1
Знамя Труда

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Кубок России
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