«Велес» разгромил «Космос» в Кубке России

«Велес» победил «Космос» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 4:1. Матч прошел на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

У гостей по дублю оформили Станислав Лапинский и Павел Попов. Единственный гол хозяев забил Виталий Логачев.

В следующем раунде «Велес» сыграет против победителя матча «Амкал» — «Салют» (Белгород).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 14:30. Салют (Долгопрудный)

Ранее в среду «Знамя» обыграло «Темп» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Владислав Морозов, который отличился с пенальти. Следующим соперником «Знамени» в Кубке России станет «Астрахань».