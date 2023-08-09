Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:30

Колыванов: «Если «Динамо» наладит игру в обороне, то команде станет намного легче»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил потенциал московской команды.

«Любая победа дает огромный позитивный толчок, тем более, когда ты выигрываешь у «Зенита», который в последнее года завоевал все. «Динамо» начал подготовительный период с хорошим потенциалом, побеждали. Но как начали играть в РПЛ и в Кубке, пошли неудачные результаты. Да, сейчас они обыграли «Зенит», но, чтобы быть высококлассной командой, надо держать марку на протяжении двух-трех месяцев. Когда ты хочешь быть в тройке или побеждать в чемпионате —нужна стабильность. У «Динамо» отличный потенциал, хорошая молодежь, исполнители. Возможно, сейчас поменяется рисунок игры, но пропускает команда много. Если бело-голубые наладят игру в обороне, то им станет намного легче», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

9 августа «Динамо» встретится с «Краснодаром» в рамках матча второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые занимают 6-е место, набрав 4 очка за 3 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-esli-dinamo-naladit-igru-v-oborone-to-im-stanet-namnogo-legche-272746/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Рабинер поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Пари НН»
Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд
КДК оштрафовал 2Drots на 25 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России
Ледяхов считает, что «Спартаку» нужно прибавлять и в обороне, и в атаке
«Оренбург» — «Сочи»: трансляция матча 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ
Мостовой уверен, что Абаскаль не сможет наладить игру в обороне «Спартака»
Дуарте — о победе над «Пари НН»: «Поддерживаем друг друга и двигаемся вперед»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Байдачный считает, что у «Зенита» нет глобальных проблем
Агент Барриоса — о решении КДК: «Нужно двигаться вперед, готовиться к игре со «Спартаком»
Ветеран ЦСКА Пономарев назвал главную проблему «Зенита»
В агентстве Дзаньоло опровергли новость об интересе «Зенита» к итальянцу
Ледяхов считает, что «Спартаку» нужно прибавлять и в обороне, и в атаке
КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ, полузащитник «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК оштрафовал 2Drots на 25 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России

«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд
Новости
RSS RSS
Все новости