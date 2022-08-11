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Сегодня, 20:10

Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России по футболу

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что реформа Кубка России может нарушить традиции турнира. Он считает, что для РПЛ это также неудачная идея.

«Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России — все было четко выстроено. Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, — тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть. Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола? То, что все вперемешку, и то, что клубы премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует", — цитирует Колоскова ТАСС.

11 августа был утвержден формат и календарь БЕТСИТИ Кубка России сезона-2022/23. В предстоящем сезоне в Кубке страны примут участие 103 команды.

БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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