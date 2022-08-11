Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России по футболу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что реформа Кубка России может нарушить традиции турнира. Он считает, что для РПЛ это также неудачная идея.

«Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России — все было четко выстроено. Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, — тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть. Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола? То, что все вперемешку, и то, что клубы премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует", — цитирует Колоскова ТАСС.

11 августа был утвержден формат и календарь БЕТСИТИ Кубка России сезона-2022/23. В предстоящем сезоне в Кубке страны примут участие 103 команды.