Главный тренер 2DROTS отреагировал на то, что РФС объявил о матче в БЕТСИТИ Кубке России с медиакомандами

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, как отреагировал на информацию о том, что команда сыграет в БЕТСИТИ Кубке России. Об этом стало известно ранее, 11 августа.

— В РФС объявили о матче в БЕТСИТИ Кубке России с медиакомандами. Ваши эмоции?

— Мы знали, что так и будет. Мы готовились к игре в кубке. Не знаю, как получится. Но у ребят есть шанс заявить о себе в чемпионате России хотя бы. Это плюс для их карьеры и популяризации футбола.

— Николай Ларин заявил, что у вас немного шансов. Что вы ему ответите?

— Удачи ему, все может быть. До игры можно болтать языком сколько хочешь, а потом, когда игра закончится, посмотрим.

— Будете давать огня парням перед матчем в Кубке России?

— Будем готовиться, как и к другим играм. Посмотрим, разберем. Чего нам специально готовиться?

Ранее стало известно, что эти любительские команды примут участие в Кубке России на стадии 1/256 финала.