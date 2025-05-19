КДК получил заявление «Спартака» по отмене красной карточки Умярову в матче Кубка России против «Ростова»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет получил заявление «Спартака» по отмене красной карточки полузащитника Наиля Умярова в финале Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«КДК РФС получил заявление от «Спартака» по отмене красной карточки Умярова. У нас есть установленный порядок, мы направили в ЭСК РФС, чтобы они дали свое заключение. Данное заявление «Спартака» также мы будем рассматривать на ближайшем заседании», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».