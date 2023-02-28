Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:33

Кавазашвили: «ЦСКА находится на подъеме. Честно говоря, не могу сегодня ручаться за «Краснодар»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от ответного матча четвертьфинала FONBET Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«При всем моем добром отношении к руководителю «Краснодара» Сергею Галицкому, я должен сказать, что ЦСКА сегодня находится на подъеме. Вот всегда говорят про «спартаковский дух» — и здесь Федотов ставит игру, как у ЦДКА с его знаменитыми футболистами. Команда находится на очень высоком подъеме. Я, честно говоря, не могу сегодня ручаться за «Краснодар», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19850287.shtml
Анзор Кавазашвили
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Песков прокомментировал временное ограничение полетов в Пулково
Глава Адыгеи сообщил о падении беспилотника в поселке Новом
Суд оштрафовал владельца Wikipedia за отказ удалить статьи о воинских частях РФ
В Пулково отменили ограничения на полеты
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Стипиди: «Дзюба неплохо сыграл против «Спартака» и принес определенную пользу «Локомотиву»
Гаджиев: «Локомотиву» предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в РПЛ»
Тавареш: «Локомотив» отличная команда, но думаю только о «Спартаке»
Романцев — о Промесе: «Симпатичный парень! Он уже врос в спартаковскую жизнь!»
«Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе
КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тавареш: «Локомотив» отличная команда, но думаю только о «Спартаке»

Гаджиев: «Локомотиву» предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в РПЛ»
Новости
RSS RSS
Все новости