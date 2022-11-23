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Кавазашвили о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»: «Надежда, что в Петербурге красно-белые покажут полезную игру»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 5-го тура группового турнира Кубка России.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«Очень расстроен. Единственная надежда на то, что в Петербурге наши покажут полезную игру. Красно-белые должны компенсировать потерянные в этой игре очки», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Спартак» лидирует в группе B с 12 очками. В последнем, шестом туре команда сыграет против «Зенита». Матч состоится 27 ноября и начнется в 16.00 (мск).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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