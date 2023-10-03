Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:38

Карпин заявил, что не допускает уход из «Ростова» по окончании сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

— Удивляет результативность Голенкова?

— Да нет, почему. Стал играть, стал больше забивать.

— Можно ли сказать, что они с Комличенко форварды одного уровня?

— Посмотрим. Нужно время.

— Каждый раз, когда в «Спартаке» что-то не очень, всплывает ваша фамилия. Вы не устали от этого?

— Сказали, что про «Ростов» будете спрашивать.

— По поводу Глебова, что случилось?

— Сильный ушиб.

— Допускаете, что в конце сезона можете покинуть «Ростов»?

— Нет.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.

Валерий Карпин
ФК Ростов
0
Читайте также
Гроссмейстеры жалуются на участие женщин в суперфинале чемпионата России по шахматам
Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Пекине
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Балтика»: видеообзор матча FONBET Кубка России

Карпин: «Устал от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»
Новости
RSS RSS
Все новости