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Сегодня, 21:00

Карпин об игре «Ростова» с «Уралом»: «Какое взаимопонимание, какое взаимодействие? Всего этого не было»

Артем Белинин
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Какое взаимопонимание, какое взаимодействие? Этого всего не было в игре. Все, что мы делали на протяжении прошлого года, с марта месяца — сегодня всего этого не было. На этом газоне можно играть только забросами. Мы пытались играть, как привыкли — если бы продолжили, проиграли бы 0:5», — сказал Карпин.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» состоится в Екатеринбурге 27 февраля.

Валерий Карпин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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