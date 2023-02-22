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Сегодня, 21:05

Сычев об игре Дзюбы: «Пока оценивать нечего. Против «Спартака» у него двойная мотивация»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба и Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев подвел итоги первого тайма матча 1/4 финала FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». После первых 45 минут счет 1:0 в пользу красно-белых.

— Пока оценивать нечего. Первый тайм, счет 0:1, от нас моментов ноль. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, надеемся, что он принесет пользу, тем более, против «Спартака» у него двойная мотивация будет. Главный тренер, думаю, учитывал это.

— Вас не удивил тот факт, что этот переход вообще осуществился? Казалось, что это не тот игрок, который нужен «Локомотиву» по возрасту.

— Нет, не удивился. В нашем российском футболе много удивительного бывает, но мне кажется, что менеджмент «Локомотива» вполне хорошо сработал. Нужно в любом случае выкарабкиваться оттуда с помощью качественных игроков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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