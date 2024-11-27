Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Ростова» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сербский специалист прокомментировал результаты игры и извинился за причиненный ущерб в связи с разбитым защитным стеклом скамейки запасных.

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Команда Карпина по сумме двух встреч вышла в полуфинал пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов.