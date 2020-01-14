Калининград может принять финал Кубка России

Калининград готов принять финал Кубка России или Суперкубок страны, сообщила представитель министерства спорта Калининградской области Екатерина Истомина.

— Решение о месте проведения финала Кубка России или матча за Суперкубок России по футболу относится к компетенции РФС, — цитирует Истомину ТАСС. — Министерство спорта Калининградской области готово будет поддержать их решение о проведении указанных матчей на стадионе «Калининград».

Учитывая значительный опыт проведения международных соревнований и спортивных мероприятий, Калининградская область обеспечит проведение таких матчей на высоком организационном уровне.

«Калининград Арена» вместимостью 35 тысяч зрителей была построена к чемпионату мира-2018. На стадионе прошли четыре матча ЧМ, а также две встречи сборной России — в Лиге наций против Швеции (0:0) и в отборе на Евро-2020 против Казахстана (1:0).

Свои матчи на «Калининград Арене» проводит местная «Балтика».