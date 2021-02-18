Вместе со знаменитым футболистом и тренером Дмитрием Аленичевым в 14.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудим 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Ведущие — Вячеслав Короткин и Олег Кошелев.

Главные темы:

— Кто фаворит турнира?

— Как повлияет на «Спартак» отъезд Кокорина в Италию?

— У «Зенита» первый сбор из-за ковида пропустили Дзюба и Лунев. У «Арсенала» появляются шансы?

— Финал мечты? «Спартак» — «Зенит»? «Спартак» — ЦСКА? «Зенит» — ЦСКА?

— У Аленичева — четыре Кубка, по два российских (1994, 1998) и португальских (2001, 2003). Какой наиболее дорог?