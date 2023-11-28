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Сегодня, 21:01

Источник: Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников и экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой станут главными тренерами сборной РПЛ на Матче звезд FONBET Кубка России, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, к Овчинникову и Мостовому может добавиться еще один специалист.

Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Сборная Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов. Тренером вторых станет Евгений Калешин, которого 27 ноября уволили из «Акрона».

Источник: РИА «Новости»
Александр Мостовой
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
Кубок России
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