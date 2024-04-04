Источник: «Ахмат» принял отставку Ромащенко

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера команды, сообщает журналист Иван Карпов.

Грозненский клуб принял отставку 50-летнего специалиста.

4 апреля «Ахмат» уступил «Оренбургу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира.

Ромащенко возглавляет команду с августа прошлого года. Под его руководством «Ахмат» провел 23 матча, одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 11 играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Ахмата» может стать Магомед Адиев, который сейчас возглавляет сборную Казахстана.