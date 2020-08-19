Иркутский «Зенит», ленинградец и «Новосибирск» пробились в 1/64 Кубка России

Стартовали матчи 1/128 финала Кубка России.

«Зенит» (Иркутск) на выезде обыграл «Читу» (1:0), «Ленинградец» — «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:1). «Новосибирск» дома выиграл у барнаульского «Динамо».

Также «Челябинску» присудили победу со счетом 3:0 против «Носты», а «Знамя» (Ногинск) — в поединке с «Липецком».

Кубок России

1/128 финала

«Чита» — «Зенит» (Иркутск) — 0:1 (0:1)

Гол: Марков, 29.

Судья: Петренко (Новосибирск).

19 августа. Чита. Стадион «Юность».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)

Голы: Смирнов, 45 (1:0). Умаров, 62 (1:1). Пинчук, 87 (1:2).

Судья: Шевченко (Калининград).

19 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул) — 1:0 (0:0)

Гол: Косицин, 61.

Судья: Жариков (Хабаровск).

19 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак».