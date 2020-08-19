Иркутский «Зенит», ленинградец и «Новосибирск» пробились в 1/64 Кубка России
Стартовали матчи 1/128 финала Кубка России.
«Зенит» (Иркутск) на выезде обыграл «Читу» (1:0), «Ленинградец» — «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:1). «Новосибирск» дома выиграл у барнаульского «Динамо».
Также «Челябинску» присудили победу со счетом 3:0 против «Носты», а «Знамя» (Ногинск) — в поединке с «Липецком».
Кубок России
1/128 финала
«Чита» — «Зенит» (Иркутск) — 0:1 (0:1)
Гол: Марков, 29.
Судья: Петренко (Новосибирск).
19 августа. Чита. Стадион «Юность».
«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)
Голы: Смирнов, 45 (1:0). Умаров, 62 (1:1). Пинчук, 87 (1:2).
Судья: Шевченко (Калининград).
19 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул) — 1:0 (0:0)
Гол: Косицин, 61.
Судья: Жариков (Хабаровск).
19 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак».