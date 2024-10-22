Агапов — о победе над «Ахматом»: «Хорошая получилась игра, было много борьбы»
Защитник ЦСКА Илья Агапов подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:0).
— Хорошая получилась игра, было много борьбы в матче, — начал Агапов. — Отлично, что смогли одержать победу и занять первое место в турнирной таблице. «Рубин» или «Акрон»? Без разницы.
— ЦСКА не проигрывает с середины сентября. В чем успех серии?
— Мы очень хорошо играем впереди, стараемся много забивать.
— Почему вы так мало играете?
— Не знаю. С тренером не общался на этот счет.
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