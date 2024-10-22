Бистрович об игре Пьянича с «Ахматом»: «Миралем — большой мастер»

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился мнением об игре хавбека Миралема Пьянича в матче с «Ахматом» (1:0) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пьянич — большой мастер. Он профессионально обращается с мячом, продвигает его вперед раздает тонкие передачи. С ним очень приятно играть в центре поля», — сказал Бистрович.

ЦСКА набрал 14 очков и занял первое место в группе C. «Ахмат» с 9 очками идет вторым, «Краснодар» — на третьей строчке с 9 очками и одним матчем в запасе.