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23 августа 2025, 12:05

Игрок «Броук Бойз» Яковлев считает, что Смолову рано завершать карьеру

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев, который сейчас выступает за «Броук Бойз», заявил, что Федор Смолов еще способен играть на высоком уровне.

21 августа «Броук Бойз» обыграл курский «Авангард» со счетом 2:1 в матче второго раунда пути регионов FONBET Кубка России. Смолов в этой игра забил гол.

«Вы все видели прекрасно, Федя забил, я ему отдал, вспомнили молодежную сборную России. Возраст, становимся старше, но наше чувство друг друга не пропадает. Рано завершать? Не знаю, мне кажется, что Федя еще мог бы поиграть на высоком уровне. Вопрос предложений. Наверное, хочется поиграть в хорошей команде. Конкуренция растет все-таки, смотрят на возраст, но вы видели, что Федя 90 минут отпахал, не выключался из борьбы, всю борьбу выиграл», — приводит слова Яковлева ТАСС.

В сезоне-2024/25 35-летний Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона клуб объявил, что футболист покинул команду.

Источник: ТАСС
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Павел Яковлев
Федор Смолов
ФК Broke Boys
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