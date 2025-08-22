Тренер «Броук Бойз» Кузнецов — об игре Смолова в Кубке России: «Мастер есть мастер»

Главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов отметил, что нападающий команды Федор Смолов проявил себя мастером в матче второго раунда пути регионов FONBET Кубка России против «Авангарда».

Игра прошла 21 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Броук Бойз». 35-летний Смолов отметился голом в этом матче.

«Федор Смолов — мастер есть мастер. Момент, полумомент, гол. Что еще нужно? Изначально не обсуждалось, что он сыграет весь матч. Планировалось, что сыграет 45 минут, но так как у нас два футболиста выбыли из-за травм, то пришлось менять все по ходу», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

«Броук Бойз» вышли в третий раунд пути регионов Кубка России и сыграют с «Сатурном».