«Крылья Советов» в большинстве выбили «Химки» из Кубка

«Крылья Советов» победили «Химки» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда из Самары победила со счетом 4:0.

На 8-й минуте пенальти реализовал Иван Сергеев. На 62-й минуте автором гола стал Дмитрий Цыпченко. В самой концовке встречи еще по голу забили Егор Голенков и Никита Чернов.

Отметим, что «Химки» играли в меньшинстве с середины первого тайма: с поля был удален Михаил Тихонов.

Во второй воловине еще одну красную карточку получил Резиуан Мирзов, но потом главный арбитр встречи Михаил Вилков отменил свое решение.

«Крылья Советов» вышли в четвертьфинал и остаются едиснтвенным представителем ФНЛ в розыгрыше Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

«Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:4 (0:1)

Голы: Сергеев, 8 — с пенальти (0:1). Цыпченко, 62 (0:2). Голенков, 89 (0:3). Чернов, 90+3 (0:4).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Тихонов, Глушаков (Камышев, 79), Кухарчук (Алиев, 85), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 63), Боженов, Конате.

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин (Полуяхтов, 72), Зеффан, Солдатенков, Горшков, Гацкан, Якуба (Чернов, 72), Зиньковский, Ежов (Кабутов, 79), Сергеев (Голенков, 85), Цыпченко (Хади, 79).

Предупреждения: Тихий, 8. Идову, 22. Боженов, 27. Божин, 43. Мирзов, 77. Алиев, 88.

Удаление: Тихонов, 19.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Сафьян, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).

22 февраля. Химки. Стадион «Арена Химки».