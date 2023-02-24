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Сегодня, 21:40

Хавбек «Краснодара» Черников о разгроме от ЦСКА: «С таким счетом проигрывать непозволительно»

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень счастлив вернуться после травмы. Правда, надеялся вернуться с победой. С таким счетом проигрывать, конечно же, непозволительно. Тяжело сказать, что не получилось. Будем разбираться и готовиться к ответному матчу», — приводит слова Черникова «Чемпионат».

Игра FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 23 февраля в Москве. В составе красно-синих голы забили Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Ответный матч пройдет 28 февраля в Краснодаре, начало — в 19.30 по московскому времени.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Краснодар
Источник: https://www.championat.com/football/news-5009431-s-takim-schyotom-proigryvat-nepozvolitelno-igrok-krasnodara-chernikov-o-0-3-ot-cska.html
Александр Черников
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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