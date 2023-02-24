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Сегодня, 19:17

Денис Угаров: «Почему бразильцев надо беречь? Если вы купили игроков, они должны играть»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России между петербургской командой и «Волгой».

«Всегда непросто играть против команды, которая ниже уровнем. На холодном поле. Плюс премии, наверное, игрокам «Волги» пообещают за победу. Поддержка зрителей. Ну а так, уровень игроков «Зенита» выше. И, когда говорят про то, что сложный газон, еще что-то, надо помнить: для хорошего мастера это не проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку поберечь кого-то из бразильцев.

«А почему их надо беречь? К нам что, Неймар приехал? Не надо никого беречь. А если россиянин сломается — это можно? Надо выпускать тех, кто может обеспечить результат. Все время эти разговоры: надо кого-то беречь, нельзя рисковать... Если вы купили игроков, они должны играть. Для игроков «Зенита» — это обычная игра, надо выходить на поле и делать свое дело», — добавил Угаров.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-zachem-semaku-berech-brazil-tsev-a-dlya-chego-ih-pokupali/
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Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Денис Угаров
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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