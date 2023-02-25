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Сегодня, 10:35

Леандро Фернандес о драке «Спартака» и «Зенита»: «Это нормально. Нужно быть готовым ко всему»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото ФК «Зенит»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился с «СЭ» мнением о массовой драке в матче группового этапа FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд.

«Последняя игра «Зенита» и «Спартака» завершилась массовой дракой? Это футбол, нужно быть готовым ко всему. Это нормально. Всех переполняют эмоции. Иногда такое случается. Конечно, это не очень хорошо, но нужно оставаться на поле и играть за команду», — сказал Фернандес «СЭ».

По итогам драки КДК РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из «Спартака» на 6 матчей Кубка страны.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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