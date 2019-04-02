Григорий Иванов: "Все клубы на такой стадии Кубка ставят задачу пройти дальше"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал свое мнение о предстоящем матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом".
- Что думаете о предстоящей кубковой игре?
- Я думаю, что все ставят задачу пройти дальше, и наши соперники тоже, особенно учитывая, что это будет полуфинальный матч.
- На кого хотели бы попасть, если пройдете в финал?
- Нет разницы, с кем играть. Все выходят и сражаются. (Елена Григорьевская)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/
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