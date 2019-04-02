17:38 | Футбол — Олимп - Кубок России

Григорий Иванов: "Все клубы на такой стадии Кубка ставят задачу пройти дальше"

0
Обсудить

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал свое мнение о предстоящем матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом".

 - Что думаете о предстоящей кубковой игре?

 - Я думаю, что все ставят задачу пройти дальше, и наши соперники тоже, особенно учитывая, что это будет полуфинальный матч.

 - На кого хотели бы попасть, если пройдете в финал?

 - Нет разницы, с кем играть. Все выходят и сражаются. (Елена Григорьевская)

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ