Глушаков, Талалаев, Ребров и другие примут участие в жеребьевке Кубка России

Во вторник, 10 ноября, в Лужниках состоится жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России. Трансляция жеребьевки в прямом эфире будет доступна на youtube-канале РФС.

В жеребьевке примут участие бывшие и действующие игроки клубов участников 1/8 финала. По видеосвязи с Лужниками в эфир выйдут главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, защитник «Сочи» Иван Новосельцев, вратарь «Динамо» Игорь Лещук, полузащитник «Химок» Денис Глушаков, вратарь «Спартака» Артем Ребров и многие другие.

Полный список представителей команд:

«Зенит» — генеральный директор Александр Медведев

«Локомотив» — бывший футболист сборной России и советник президента железнодорожников Дмитрий Булыкин

«Краснодар» — экс-нападающий сборной России и руководитель селекционной службы быков Максим Бузникин

«Динамо» — вратарь команды Игорь Лещук

«Урал» — экс-капитан, а сейчас заместитель начальника команды Артем Фидлер

«Спартак» — вратарь Артем Ребров

«Арсенал» — генеральный директор Дмитрий Балашов

«Уфа» — полузащитник молодежной сборной России и «Уфы» Артем Голубев

«Химки» — полузащитник Денис Глушков

«Крылья Советов» — генеральный директор Евгений Калакуцкий

«Сочи» — защитник Иван Новосельцев

«Тамбов» — бывший главный тренер сборной России и вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев

«Ахмат» — главный тренер Андрей Талалаев

«СКА-Хабаровск» — капитан Дмитрий Барков.

В ближайшие время определятся представители ЦСКА и «Ростова».