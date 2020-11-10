Глушаков, Талалаев, Ребров и другие примут участие в жеребьевке Кубка России
Во вторник, 10 ноября, в Лужниках состоится жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России. Трансляция жеребьевки в прямом эфире будет доступна на youtube-канале РФС.
В жеребьевке примут участие бывшие и действующие игроки клубов участников 1/8 финала. По видеосвязи с Лужниками в эфир выйдут главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, защитник «Сочи» Иван Новосельцев, вратарь «Динамо» Игорь Лещук, полузащитник «Химок» Денис Глушаков, вратарь «Спартака» Артем Ребров и многие другие.
Полный список представителей команд:
«Зенит» — генеральный директор Александр Медведев
«Локомотив» — бывший футболист сборной России и советник президента железнодорожников Дмитрий Булыкин
«Краснодар» — экс-нападающий сборной России и руководитель селекционной службы быков Максим Бузникин
«Динамо» — вратарь команды Игорь Лещук
«Урал» — экс-капитан, а сейчас заместитель начальника команды Артем Фидлер
«Спартак» — вратарь Артем Ребров
«Арсенал» — генеральный директор Дмитрий Балашов
«Уфа» — полузащитник молодежной сборной России и «Уфы» Артем Голубев
«Химки» — полузащитник Денис Глушков
«Крылья Советов» — генеральный директор Евгений Калакуцкий
«Сочи» — защитник Иван Новосельцев
«Тамбов» — бывший главный тренер сборной России и вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев
«Ахмат» — главный тренер Андрей Талалаев
«СКА-Хабаровск» — капитан Дмитрий Барков.
В ближайшие время определятся представители ЦСКА и «Ростова».