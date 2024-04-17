Семак — о матче со «Спартаком»: «Качество игры меня более чем устроило»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

— Думаю, матч получился хороший с нашей стороны. Были и контроль мяча, и моменты. К сожалению, не удалось сегодня забить. Но, в целом, качество игры сегодня меня более чем устроило. Задачу выхода в следующий этап выполнили. Надеюсь, все живы и здоровы. Будем готовиться к следующему матчу в чемпионате, который состоится очень скоро.

— В этом сезоне вы уже играли против «Спартака» Абаскаля, сейчас это команда Владимира Слишковича. Вы заметили хоть какие-то изменения в игре соперника? Была ли у вас как-то изменена подготовка к этому матчу?

— Подготовка не были изменена, потому что мы не могли предположить будет менять команда схему, не будет, кто из игроков выйдет. Поэтому мы отталкивались от своей игры, исходя из тех футболистов, которым мы планировали дать больше игровой практики. Поэтому в подготовке ориентировались на свои цели и задачи. Что касается игры, сегодня, я уже сказал, игра с большим нашим преимуществом, остроты у наших ворот практически не было. Но осадок того, что мы не выиграли, не смогли забить, он остался. К сожалению, нельзя сказать, что мы счастливы сегодня. Но главное, что цель достигнута — идем дальше.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.