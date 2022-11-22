Талалаев: «Поборемся с «Уралом» — все равно на последнюю игру будет ставиться максимальная задача»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о настрое на матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Урала».

— Поздравляю с выходом в весеннюю часть Кубка. Будет лишняя игра в Пути регионов.

— Мы поборемся с «Уралом» — все равно на последнюю игру будет ставиться максимальная задача.

— Но все же для вас матч с «Уралом» будет принципиальным или просмотром игроков?

— Мы и сегодня меняли состав и дали игровое время тем, кто мало его получал: Савичу, Шапичу, Кутепову после травмы, Орехов вышел. Мы решаем несколько задач сразу. Будет игра с «Уралом», вы увидите, какие задачи будут решаться. Зачем сейчас давать сопернику преимущество перед нами?