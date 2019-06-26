Гинер предложил проводить по два матча с 1/8 финала Кубка

Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС предложил проводить по два матча с 1/8 финала Кубка.

- Я сегодня также поднял вопрос о том, что надо с 1/8 финала проводить два матча. Надеюсь, на следующем исполкоме примем решение. Если мы хотим повысить зрелищность Кубка и ее уровень, нужно делать так, - сказал Гинер.

- В сезоне-2019/20 будет по одной игре?

- Почему? Как примем. (Арман Мкртчян)

Напомним, что в сезоне-2018/19 турнир проводился по новой схеме: по предложению "Краснодара" в 1/4 и 1/2 финала команды играли по два матча.