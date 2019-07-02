Гильерме ответил Дзюбе. Видео

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме ответил форварду "Зенита" Артему Дзюбе. Нападающий ранее обратился к голкиперу перед матчем за Олимп-Суперкубок России.

- Тема, я тебя жду, брат! Но шансов не будет! Увидимся в субботу на ВТБ-Арене, - сказал футболист.

– Всем привет, скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо", приглашаю всех! Там я еще не забивал. Маринату Гильерме, готовься! Я уже иду за тобой! – сказал ранее Дзюба.

Встреча "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

"Зенит" стал чемпионом России по итогам прошлого сезона, а "Локомотив" выиграл Кубок страны.