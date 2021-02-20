Геннадий Орлов: «Мозес делает движение рукой. Это пенальти»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал судейство матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2) и «Динамо» — «Спартак» (1:0, идет второй тайм).
— Судейство? Рука Ловрена по новым правилам — пенальти. Иначе был бы голевой момент, — сказал Орлов. — В эпизоде с голом Кузяева арбитр, считаю, тоже принял верное решение. Нигматуллин мяч там не зафиксировал. Так что все нормально. Но здесь последнее слово за ВАР. Судьям доверять. А то можно все опошлить. Васильев, на мой взгляд, отработал нормально.
Сейчас завершился первый тайм дерби «Динамо» — «Спартак». Теперь спартаковские болельщики возмущаются: мол, надуманный пенальти. Но Мозес же делает движение рукой! Мяч же не упал ему на предплечье... Нет, было движение. Значит, это фол. Пенальти.
(Виталий Айрапетов)
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