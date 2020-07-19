Генеральный директор «Химок» прокомментировал выход команды в финал Кубка России

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об уверенной победе над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

— Не понимаю, почему нашу победу над «Уралом» называют неожиданной, — сказал он «СЭ». — Ребята абсолютно заслуженно вышли в финал Кубка. Очень достойная победа, а наши футболисты и тренерский штаб большие молодцы. На протяжении последнего месяца было много информации в прессе, команда нервничала, была тяжелая психологическая ситуация. Но они доказали, что все это время они занимались своим делом и были сосредоточены на подготовке к матчу. В финале у нас нет никаких предпочтений, будем готовиться к любой команде. Сегодня все видели, что отличий «Химок» от клуба уровня РПЛ — нет. Наша команда заслужила играть в Премьер-лиге, у нас никогда и не было другого мнения. Клубу не нужен какой-то сумасшедший бюджет, готовы играть с тем же, который был в ФНЛ. Но это уже решать не мне и не Юрану. (Севастиан Терлецкий)