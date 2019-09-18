Гендиректор «Мордовии»: «Процесс подготовки к игре на «Старте» запущен. Теперь это отменять?»
Генеральный директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал «СЭ» заявление президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, который заявил, что готов из личных средств оплатить аренду стадиона «Мордовия Арена» для проведения матча 1/16 финала Кубка России.
— Я впервые от вас это слышу. В клуб из «Ростова» никто не обращался по этому поводу.
— Но если обратятся, готовы рассмотреть?
— Вы же понимаете, что есть порядок. За 10 дней мы должны согласовать обеспечение безопасности проведения спортивного мероприятия, процесс уже запущен. Сейчас это отменять? Это все не так просто.
— То есть уже готовитесь к игре на «Старте»?
— Да, это нормальный стадион, где «Ростов» не раз играл. Поле хорошего качества, нормальные раздевалки. Там играли команды премьер-лиги. Если будет от «Ростова» что-то официальное, будем смотреть.
Матч «Мордовия» — «Ростов» по плану должен был пройти на стадионе «Старт», где выступает клуб из Саранска из-за большой стоимости аренды главной арены города. Встреча состоится 25 сентября. (Дмитрий Зимин)?