Гендиректор «Акрона» считает, что команда по делу прошла «Локомотив» в FONBET Кубке России

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что «Акрон» заслуженно вышел в первый этап полуфинала «плей-офф пути регионов» FONBET Кубка России, обыграв московский «Локомотив» 1:1 (7:6).

«Было очень важно победить «Локомотив» без технического поражения. Команда не знала, что у соперника может быть техническое поражение. В перерыве никто ничего не сказал, но даже если бы кто-то сказал, то вряд ли бы это сказалось на настрое. Это заслуженная победа. Команде было очень важно почувствовать, на каком уровне она может играть. Прошли дальше по делу, без всяких административных моментов», — приводит слова Власова ТАСС.

«Локомотив» после поражение от «Акрона» прекращает участие в турнире.