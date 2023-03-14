Федун назвал причину, по которой «Спартак» снова не смог обыграть «Урал»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в первом матче красно-белых против «Урала» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса. Все решится в Екатеринбурге, будем ждать этот матч», — сказал Федун «СЭ».

Ответный матч между клуба состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.