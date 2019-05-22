Где перформанс на финале кубка? Объясняют болельщики "Локомотива"

Сообщество болельщиков "Локомотива" UnitedSouth на своей странице "ВКонтакте" объяснили ситуацию по запрету перформанса на финале Олимп-Кубка России против "Урала". Организаторы сообщили об ограничениях только в день игры.

"Это связано с неожиданными ограничениями со стороны руководителя оперативного штаба – разрешено 3 средства поддержки больше 1.5 метров (заявлено и привезено 11, в том числе предматчевый перформанс с флагами, посвященный дню рождения фан-движения и обращенный к команде). РФС в решении проблем не помог. Мы возмущены таким отношением к красоте трибун и к активным болельщикам. От этого страдает общая атмосфера финала, как праздника футбола", – говорится в сообщении болельщиков.

Ранее сообщалось о задержании 50 болельщиков "Локомотива" в баре за несколько часов до матча.

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