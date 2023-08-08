Галактионов — о победе над «Рубином»: «В концовке нам пришлось непросто»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— С учетом очень жаркой и душной погоды было непросто. Но ребята поддерживали темп игры и были взаимодействия. Было очень много изменений, мы играли через два на третий день, нужна была ротация. Поэтому в первом тайме нити были утеряны. Но после замен мы забрали территориальное преимущество. Только в концовке нам пришлось непросто, «Рубин» начал играть в вертикальный футбол, но без остроты. Матч 1-го тура? Мы брали его в расчет. Как команда играет в разных фазах. Мы как команда дисциплинировано сыграли в обороне. В матче в Москве «Рубин» создавал много моментов. Мы сегодня это убрали. Возможно, если бы это был матч чемпионата, мы бы вышли в другом сочетании, как и соперник. Стратегически игроки, которые вышли на замену — Пиняев и Глушенков — усилили. Но замены связаны с карточками. Мы боялись, что любой фол может привезти к удалению.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.