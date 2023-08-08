Рахимов о поражении «Локомотиву»: «Мы пока занимаемся мазохизмом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог поражению в матче с «Локомотивом» (0:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хороший соперник с уровнем и классом. Первый матч и второй матч с нашими заменами мы провели на хорошем уровне. Мы пока занимаемся мазохизмом. Сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем моменты. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл игрок — получаем гол. Команде я сказал, что пора прекратить это делать.

У нас неудачная серия? Просто нет побед. Мы могли выиграть у «Локо», мнение было бы другим. К ребятам нет претензий. Они все делают правильно в организации игры. Но исполнительского мастерства должно быть больше.

Сказать, что у наших ворот было много моментов — нет. Был прострел, ну и все. Пропущенный гол молодым вратарем? Мы с ним не говорили, он сам все понимает. Пошел на выход — надо играть этот мяч. Не считаю, что после матча нужно об этом говорить. Янович переживает. Так бывает.

Когда в составе появится Игорь Коновалов? Когда я его вылечу. Он без меня не вылечится», — сказал Рахимов.

В следующем кубковом матче «Рубин» дома примет «Урал» 29 августа.