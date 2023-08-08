Галактионов объяснил замену Самошникова в матче с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» оценил игру защитника Ильи Самошникова в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Самошников справился в обороне, но в организации атаки мы просили от него другие взаимодействия в атаке. Они проявлялись по ходу второго тайма. Его замена не связана с качеством игры. Они был на карточке и мы решили снять его, чтобы не получить удаление. У нас впереди очень тяжелый матч с «Крыльями Советов» и нам надо реабилитироваться за неудачный матч с ЦСКА», — сказал Галактионов.

Самошников вышел на игру в стартовом составе, в начале второго тайма его заменил Наир Тикнизян.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.