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Сегодня, 21:22

Галактионов объяснил замену Самошникова в матче с «Рубином»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Локомотива» оценил игру защитника Ильи Самошникова в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Самошников справился в обороне, но в организации атаки мы просили от него другие взаимодействия в атаке. Они проявлялись по ходу второго тайма. Его замена не связана с качеством игры. Они был на карточке и мы решили снять его, чтобы не получить удаление. У нас впереди очень тяжелый матч с «Крыльями Советов» и нам надо реабилитироваться за неудачный матч с ЦСКА», — сказал Галактионов.

Самошников вышел на игру в стартовом составе, в начале второго тайма его заменил Наир Тикнизян.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.

Илья Самошников
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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