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Сегодня, 21:20

Рахимов об игре «Рубина»: «Не считаю, что мы оставляем удручающее впечатление»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я недоволен поражениями. Переживать надо за результат. Нам надо добавить в компонентах. Но не считаю, что наша игра оставляет удручающее впечатление. Нужно поправлять детали, мелочи. Серия без побед из пяти матчей? Не думаю, что есть напряжение. У игроков не было восстановления, нужна была ротация. Не было сегодня Мартыновича и Дюпина, Иву мы не выпустили в старте. Играли Кузнецов и Ломовицкий, вышел Рыбус после травмы.

Отсутствие побед, конечно, давит — это правильно. Но нужно понять, почему их нет. Если мы уступаем по игре явно, то это нужно признать. А когда в принципе все происходит нормально и мы сами себя наказываем, недорабатываем в простых ситуациях, технический брак — эти детали и влияют. Мы должны понимать, что все детали важны. Нельзя допускать глупые ошибки и терять концентрацию. Каждый должен брать ответственность на себя. Игроки горят, желают побед. И нужно перебороть эту ситуацию.

У меня уже было в карьере, когда были серии без побед. Нужно было терпеть и исправлять это. Я это проходил в «Ахмате», в «Амкаре». В Перми мы 9 матчей не выигрывали, но в итоге заняли восьмое место», — сказал Рахимов.

В следующем кубковом матче «Рубин» дома примет «Урал» 29 августа.

Рашид Рахимов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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