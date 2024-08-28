Галактионов назвал «Локомотив» самой российской командой РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал количество российских игроков в составе команды.

28 августа железнодорожники на своем поле разгромили «Химки» (4:0) в матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. В стартовом составе хозяев на поле появилось 10 россиян. Еще пятеро вышли на замену во втором тайме.

«Локомотив» — одна из самых российских команд? С вашего позволения, я бы вас чуть-чуть поправил: не одна из, а, наверное, самая. Иногда составы штудирую, и 10 россиян, а иногда и 11, кому-то еще выставить сложно», — приводит слова Галактионова «СЭ».

По словам Галактионова, молодые футболисты в «Локомотиве» не подпускаются к основе искусственно:

«Сколько терпел и пахал Раков, сколько Леша Батраков завоевывал свое место на сборах? То же самое и Радиковский. Он тренируется с нами уже приличное время», — добавил Галактионов.

«Локомотив» (9 очков) возглавляет таблицу группы B в Кубке России. Железнодорожники одержали седьмую подряд победу во всех турнирах. Также «Локомотив» с 15 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 6 туров, опережая «Зенит» на одно очко.