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13 марта, 22:37

Гафин: «Тяжело каждый раз выигрывать в Санкт-Петербурге у «Зенита». В этот раз не получилось»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение команды от «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:2).

— К сожалению, мы сегодня не смогли пройти в следующий этап Кубка России. Проиграли эту игру. На мой взгляд, старались играть достойно. Были недалеки от того, чтобы сравнять счет по итогам двух матчей. Но, увы, тяжело каждый раз выигрывать в Санкт-Петербурге у «Зенита». В этот раз не получилось. Хочется отметить наших болельщиков, которые приехали на этот матч. Мы слышали их поддержку. Также хочется отметить качественное судейство.

— Какие планы клуба на паузу в сборные?

— Тренироваться. Запланирован товарищеский матч. Чуть позже объявим. Игра пройдет в Москве. Это российский клуб.

Петербуржцы одержали победу по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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