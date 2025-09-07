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Медведев подтвердил свое участие в тренировке с «Амкалом»

Дарик Агаларов
корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ» свое участие на тренировке «Амкала».

Ранее главный тренер команды Виталий Панов сообщил «СЭ», что Медведев должен будет приехать на тренировку в среду, 10 сентября.

— В «Амкале» сообщили, что вы планируете приехать на тренировку с командой 10 сентября. Это действительно так?

— А что в этом удивительного?

— Скорее интересно увидеть Вас в тренировочном процессе «Амкала».

— Увидите.

11 сентября «Амкал» сыграет против «Салют-Белгород» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Александр Медведев попал в заявку команды на игру. Если он проведет на поле хотя бы секунду, то станет самым возрастным футболистом, сыгравшим в Кубке России. Нынешний рекорд принадлежит Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.

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ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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