Медведев подтвердил свое участие в тренировке с «Амкалом»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ» свое участие на тренировке «Амкала».

Ранее главный тренер команды Виталий Панов сообщил «СЭ», что Медведев должен будет приехать на тренировку в среду, 10 сентября.

— В «Амкале» сообщили, что вы планируете приехать на тренировку с командой 10 сентября. Это действительно так?

— А что в этом удивительного?

— Скорее интересно увидеть Вас в тренировочном процессе «Амкала».

— Увидите.

11 сентября «Амкал» сыграет против «Салют-Белгород» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Александр Медведев попал в заявку команды на игру. Если он проведет на поле хотя бы секунду, то станет самым возрастным футболистом, сыгравшим в Кубке России. Нынешний рекорд принадлежит Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.